Der fränkische Photovoltaik-Unternehmen will mit falschen Aussagen rund um die Solarenergie aufräumen. Mit der Website "Die echte Wahrheit" will IBC Solar zur Aufklärung der Bevölkerung über die Vorteile der Photovoltaik-Nutzung beitragen.IBC Solar hat am Montag eine Aufklärungskampagne rund um die Photovoltaik gestartet. "Auch nach mehr als 35 Jahren in der Solarbranche kämpfen wir immer noch gegen Vorurteile und falsche Informationen. Obwohl uns längst klar ist, dass die Solarenergie eine der kostengünstigsten und nachhaltigsten Möglichkeiten zur Stromerzeugung ist, ist das leider vielen Menschen ...

