FRANKFURT/ESCHBORN (dpa-AFX) - Der Fernreisebus-Anbieter Deutsche Touring Europabus steuert erfolgreich aus der Insolvenz. Der langjährige Partner CroatiaBus/Globtour habe den Geschäftsbetrieb übernommen und führe den Linienverkehr fort, teilte Insolvenzverwalter Miguel Grosser am Montag in Frankfurt mit. Auch die aktuell noch 92 Beschäftigten würden übernommen.

Das Unternehmen aus Eschborn bei Frankfurt hatte im April unter dem Druck des scharfen Preiswettbewerbs im Fernbusmarkt Insolvenz angemeldet. Rund 20 Stellen wurden seitdem abgebaut, der Betrieb aber aufrechterhalten. Der Anbieter betreibt mit externen Busunternehmen nach eigenen Angaben 260 Linien und Zubringerstrecken in 34 europäischen Ländern. Dazu kommen Ticket-Shops sowie der Betrieb der Busbahnhöfe in Hannover und Stuttgart. Sie werden wie die Touring-Tochtergesellschaften in Kroatien und Serbien von CroatiaBus/Globtour weiter geführt./ceb/DP/men

