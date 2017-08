Köln (ots) - Hunderte Wohnungen, die leer stehen. Hohe Arbeitslosigkeit. Menschen ohne Perspektive. Das ist die bittere Realität in Halle Neustadt. Das einstige Vorzeige-Projekt der DDR mit seinen unzähligen Plattenbauten hat einen jahrzehntelangen Sinkflug hinter sich. Es ist der Sinkflug eines ganzen Stadtteils. Und es ist der soziale Sinkflug unendlich vieler, die hier wohnen.



Ilka Bessin ist hierhergekommen, um die Menschen hinter den maroden Fassaden kennenzulernen. Menschen wie Claudia Lincke, die alleinerziehende Mutter mit sieben Kindern. Die 37-Jährige bekommt Hartz-4. - Und einen Unterhaltsvorschuss vom Staat, weil einige der sechs Kindsväter nicht zahlen. Claudia Lincke würde gerne wieder arbeiten. "In welchem Beruf ist mir eigentlich egal", sagt sie: "Ich bin offen für alles." Doch welcher Arbeitgeber wartet schon auf eine siebenfache Mutter aus Halle Neustadt.



Auch Peter Kraus ist einer von denen, die kaum eine Chance auf dem Arbeitsmarkt haben. Er ist seit 1995 arbeitslos. Ein klassischer Verlierer der Wende. Viele Betriebe haben damals dichtgemacht. Tausende Menschen verließen den Stadtteil. Das ist bis heute sichtbar: Ganze Straßenzüge sind verwahrlost und wie leer gefegt. Der 57-jährige Peter Kraus hangelt sich seit Jahren von Arbeitsmaßnahme zu Arbeitsmaßnahme. Im Moment schmiert er Stullen für Schulkinder aus sozialschwachen Familien. Für eine richtige Anstellung hat es nie gereicht. Doch er ist froh, dass er überhaupt etwas zu tun hat. Alles ist besser, als ständig zu Hause herumzusitzen.



Ilka Bessin weiß genau, wie sich das anfühlt. Drei Jahre lang lebte die gelernte Köchin selbst von Hartz-4. Sie ließ sich hängen, war frustriert und antriebslos. Sie fühlte sich abgehängt, nutzlos, wertlos. Dann kam die Idee mit Cindy aus Marzahn. Und Ilka Bessin schaffte, was ihr niemand zugetraut hatte. Sie startete durch als Plattenbau-Pflanze im rosa Jogginganzug und eroberte sich mit ihrer frechen Schnauze ein Millionenpublikum.



Jetzt kommt sie zurück ins Fernsehen. Nicht als Cindy, sondern als Ilka. Nicht als Comedy-Queen, sondern als Mensch. Und: als Reporterin für stern TV.



In ihrer Reportage-Reihe zum Thema "Soziale Gerechtigkeit" trifft Ilka Bessin Menschen am Rand der Gesellschaft. Menschen, die den Anschluss verloren haben. Menschen die sich benachteiligt fühlen. Menschen, die es alleine nicht schaffen, wieder auf die Beine zu kommen.



Die 45-Jährige trifft Rentner, die unterhalb der Armutsgrenze leben. Kinder, die von ihren Familien vernachlässigt werden. Junge Obdachlose, deren Heimat die Straße ist. Ilka Bessin nimmt teil an ihrem Leben. Sie stellt Fragen. Sie hört zu. Und sie scheut sich auch nicht, offen ihre Meinung zu sagen.



Am Mittwoch, den 16. August 2017, zeigt stern TV den vierten und letzten Teil ihrer bewegenden Reportage-Reihe. - Um 22:15 Uhr bei RTL.



Die Meldung ist nur mit der Quellenangabe stern TV zur Veröffentlichung frei.



Weitere Informationen und Fotos: 0221/95 15 99 0 / E-Mail: info@sterntv.de



OTS: STERN TV newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6514 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6514.rss2



Pressekontakt: stern TV 0221 - 95 15 99 - 0