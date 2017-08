Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Ob Smarttelefon reparieren, einen Grill selberbauen oder in der Natur überleben - im Internet gibt es für alles eine Anleitung. Aber wie gut sind diese Tutorials tatsächlich? Christoph "ICKE" Dommisch (bekannt als Netman von ranNFL) und Niels-Peter Jensen (auch bekannt als NPJ) testen ab 17. August 2017 um 21:15 Uhr auf ProSieben MAXX zahlreiche Do-it-yourself-Videos und Life Hacks. Welche sind hot und welche einfach nur Schrott? Icke: "Wir werden sie testen! Meine Qualifikation dafür sind zwei linke Hände - aber dafür habe ich ja NPJ an meiner Seite." "Icke ist der IT-Nerd und ich habe das handwerkliche Geschick - wir ergänzen uns also perfekt!", fügt Niels hinzu.



Für insgesamt fünf Alltagsprobleme haben die beiden pro Folge von "Checker Buddies - Niels und Icke testen Web-Tutorials" das passende Video im Netz gefunden und getestet. Was davon macht das Leben leichter? Und vor allem günstiger? Es wird richtig heiß - und Sugaring hat nichts mit Süssigkeiten zu tun.



Themen u.a.:



- Repair & Care: Handy-Display-Reparatur zum Selbermachen



- Überleben in der Natur: Ohne Feuerzeug kein Feuer - oder doch?



- Hottest Beauty: Sugaring-Test, Bartwichse selbstgemacht



- Herzblut und Männerschweiß: Grillsmoker aus Blumentöpfen, Pool aus Bierkästen



- Delicious Wishes: Griechische Bacon-Bombe, Cola-Flaschen-Tiramisu-Torte



"Checker Buddies - Niels und Icke testen Web-Tutorials" - ab Donnerstag, 17. August, 21:15 Uhr auf ProSieben MAXX (3 Folgen), produziert von SEO Entertainment.



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH



Kommunikation/PR Factual Sports Christiane Maske Tel. +49 [89] 9507-1163 / Christiane.Maske@ProSiebenSat1.com



Bildredaktion



Clarissa Schreiner Tel. +49 [89] 9507-1191 / Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.com



OTS: ProSieben MAXX newsroom: http://www.presseportal.de/nr/110324 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_110324.rss2