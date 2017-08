- Die Solaranlage wird 10 MW Strom für verschiedene Einrichtungen liefern, einschließlich Wohnvillen und Freizeitkomplexe



Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire) - Die FV-Module von Trina Solar haben ihren Betrieb mit 10 MW in der Sustainable City in Dubai aufgenommen. Es handelt sich um ein innovatives Projekt und einen lebenden Beweis, dass die Entwicklung einer Gemeinschaft möglich ist, in der der Strombedarf ausschließlich durch saubere Energiequellen gedeckt wird. Mit seinen verschiedenen Einrichtungen, darunter 500 Wohnvillen, ein Hotel mit 170 Zimmern, eine Moschee, eine Schule, ein Swimmingpool sowie ein Reitklub mit Reitbahn, zählt der geplante Wohn- und Gewerbekomplex bisher zu den größten, nachhaltigen und in Betrieb befindlichen Städten im Mittleren Osten.



Angesichts der schwierigen Umweltbedingungen im Mittleren Osten besteht die Anlage aus 40.000 Duomax Modulen, einer Lösung, die seit Langem wegen ihrer Langlebigkeit und Zuverlässigkeit bekannt ist. Duomax Module verfügen über ein einzigartiges rahmenloses Design, das die Ansammlung von Staub verhindert und nur geringfügige Reinigung erfordert, womit die nachhaltigen und umweltfreundlichen Designstandards der Stadt erfüllt werden. Das Doppelglasdesign der Duomax stellt die, von Trinas Leistungsgarantie gestützte Designlebensdauer des Projekts von 30 Jahren sicher.



Die Sustainable City wurde von Diamond Developers gebaut, einem der ersten Unternehmen in Dubai, das sich in der Branche für Grundeigentum und Immobilienentwicklung nach der Einführung des Rechtes auf Grundeigentum im Jahr 2002 engagierte, und sie gilt als die erste operationelle, nachhaltige Gemeinschaft im Mittleren Osten. Sie wurde auf einem 5 Millionen Quadratfuß großen Gelände errichtet, das 18 Meilen von Dubai City entfernt liegt und etwa 2.000 Menschen beherbergen soll. Da Trina Solar in der Vergangenheit bereits verschiedene große Installationen geliefert hatte, war das Unternehmen der Entwickler der Wahl für eine Solaranlage mit 40.000 Modulen, die jährlich etwa 16 GWh Strom erzeugen soll.



"Trina Solar ist äußerst stolz, zu einem der wichtigen Lieferanten von Strom für den Energiebedarf dieser Gemeinschaft zu zählen", sagte Fr. Helena Li, President, asiatisch-pazifischer Raum und Mittlerer Osten. "Solarstrom wird einen nennenswerten Beitrag zum Bestreben Dubais leisten, bis 2020 die nachhaltigste Stadt der Welt zu werden. Aus diesem Grund untersuchte die Regierung intelligentere Wohninitiativen, besonders in einem Wüstenumfeld, und wir sind froh, dass wir sie dabei unterstützen konnten, ihre Vision von sauberer Energie durch unsere innovativen Solarprodukte verwirklichen zu können. Die Sustainable City ist eine bahnbrechende Initiative, mit der dauerhaftes, verantwortungsbewusstes Wachstum und eine entsprechende Entwicklung der Stadt sichergestellt wird. Trina Solar liefert einen nennenswerten Teils des Energiebedarfs der Bewohner für eine sauberere, billigere und nachhaltigere Zukunft."



Anwar Zabin, CEO von City Solar, kommentierte: "Der Abschluss der Phase 1 ist mit der Installation von bisher 24.170 Solarmodulen ein wichtiger Meilenstein bei unserer Arbeit mit der Sustainable City. Wir setzten unsere Arbeit fort und freuen uns auf Phase zwei, in der zusätzliche 15.000 Solarmodule installiert werden. Wir nähern uns damit unserem Ziel von 40.000 Solarmodulen, die nach Fertigstellung bei maximaler Kapazitätsauslastung bis zu 10 MW Strom liefern. Der jährlich produzierte Strom entspricht dann 16.000 MW und trägt zu einer Reduzierung der Kohlenstoffemissionen um 8.000 Tonnen pro Jahr bei."



Über Trina Solar Limited



Trina Solar Limited ist ein weltweit führender Anbieter von solaren Fotovoltaik-Modulen, -Lösungen und -Dienstleistungen. Trina Solar wurde 1997 als FV-Systemintegrator gegründet und treibt mittlerweile intelligente Energie gemeinsam mit Installationsunternehmen, Händlern, Versorgungsunternehmen und Entwicklern auf globaler Ebene voran. Weitere Informationen finden Sie unter www.trinasolar.com. E-Mail: press@trinasolar.com



Foto - http://mma.prnewswire.com/media/544593/Trina_Solar_Limited.jpg



OTS: Trina Solar newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105734 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105734.rss2



Pressekontakt: Zhang Mi +86-21- 60575363