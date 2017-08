BERLIN (Dow Jones)--Deutschland und Mauritius haben zur Belebung des beiderseitigen Tourismus- und Geschäftsverkehrs ein mehr als 40 Jahre altes Luftverkehrsabkommen erneuert. Das Abkommen räume beiden Seiten zusätzliche Verkehrsrechte ein, erklärte der Staatssekretär im Auswärtigen Amt, Walter Lindner, nach einem Treffen mit dem mauritischen Botschafter Kheswar Jankee in Berlin. "Dieses Luftverkehrsabkommen mit Mauritius fügt sich ein in die Bemühung der Bundesregierung um eine verstärkte Zusammenarbeit Deutschlands mit den Anrainern des Indischen Ozeans", sagte Lindner.

Die Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und dem Inselstaat mit seinen rund 1,3 Millionen Menschen sind "ausbaufähig", wie es das Auswärtige Amt es diplomatisch ausdrückt. Im Jahr 2015 wurden nach neuesten verfügbaren Zahlen Waren im Wert von 88,3 Millionen Euro nach Mauritius ex- und für 47,9 Millionen Euro Waren importiert.

Allerdings sagt die deutsche Außenhandelsgesellschaft Germany Trade and Invest (GTAI) der kleinen Republik eine gute Entwicklung voraus. So wird sich das mauritische Wirtschaftswachstum demnach in diesem Jahr und in den Folgejahren zwischen 3,1 und 3,7 Prozent bewegen. Bei den Investitionen werden Zuwächse zwischen 1,8 und 3,2 Prozent erwartet. Unter anderem will die Regierung laut GTAI die Hafeninfrastrukturen kräftig ausbauen, um Mauritius zu einem attraktiven und profitablen Trans-Shipment-Zentrum zu machen.

