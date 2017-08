Martin Schulz will die Flüchtlingsverteilung in der EU mit Haushaltsfragen verknüpfen. Bundeskanzlerin Merkel distanziert sich von der Idee und will sich weiter für eine gerechtere Verteilung innerhalb Europas einsetzen.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hält nichts von der Idee ihres Herausforderers Martin Schulz (SPD), die Flüchtlingsverteilung in Europa mit Haushaltsfragen zu verknüpfen. "So geht es auch nicht", sagte Merkel am Montag in einem Interview mit den Sendern Phoenix und dem Deutschlandfunk. Sie sei nicht dafür, dass sich einzelne Staaten einfach von ihren Verpflichtungen frei kaufen könnten. "Das ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...