Angela Merkel hat sich gegen einen Schuldenschnitt für Griechenland ausgesprochen - denn das Land habe bereits erhebliche Vergünstigungen erhalten. Darüber hinaus erlauben die Regeln des Euro einen solchen Schritt nicht.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat einen Schuldenschnitt für Griechenland abgelehnt und die weitere Beteilung des IWF am Hilfsprogramm gelobt. "Ein Schuldenschnitt im klassischen Sinne ist nach den Regeln des Euro sowieso verboten. Innerhalb des Euroraums kann man das nicht machen", sagte Merkel am Montag in einem Interview mit Phoenix ...

