Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1782 Dollar und damit knapp einen halben Cent weniger als am Morgen. Am Markt wurden die Verluste mit einer allgemeinen Dollar-Stärke begründet. Gleichzeitig präsentierte sich der Franken gegenüber Dollar und Euro zuletzt etwas schwächer. So ist das USD/CHF-Währungspaar ...

