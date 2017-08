Original-Research: SMT Scharf AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu SMT Scharf AG Unternehmen: SMT Scharf AG ISIN: DE0005751986 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 14.08.2017 Kursziel: 15,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Frank Laser Dynamische Umsatzsteigerung in Russland und China belebt Geschäftsentwicklung in Q2 SMT Scharf hat heute Zahlen für das zweite Quartal 2017 veröffentlicht, die über unseren Erwartungen lagen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in Bezug auf die Umsatzentwicklung des Gesamtjahres optimistischer geworden. [Tabelle] Russland und China treiben Umsatz, Neuanlagengeschäft deutlich erholt: Der Umsatz in Q2 stieg signifikant um rund 63,2% auf 12,6 Mio. Euro und wurde in erster Linie durch eine deutliche Nachfrageerholung in Russland und China getrieben. Hier scheint sich der aufgrund der stabilen bzw. steigenden Rohstoffpreise bestehende Investitionsstau zunehmend aufzulösen. Dementsprechend legte das Geschäft mit Neuanlagen deutlich auf 5,1 Mio. Euro (Q2 2016: 1,8 Mio. Euro) zu. SMT Scharfs Servicegeschäft wuchs um fast 30% auf 7,5 Mio. Euro. In der Segmentbetrachtung führte dieser Trend zu einem rund 75%igen Anstieg im Bereich Kohlebergbau (10,0 Mio. Euro), aber auch das Segment Nicht-Kohle-Bergbau verzeichnete einen fast 30%igen Umsatzanstieg auf 2,6 Mio. Euro. EBIT-Wachstum durch Preis- und Wettbewerbsdruck beeinflusst: Trotz des deutlich höheren Erlösniveaus war das Q2-EBIT mit 0,3 Mio. Euro nicht wesentlich höher als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum, was in erster Linie auf das preisaggressive Nachfrageverhalten bei SMTs Hauptkunden (Bergwerkbetreiber) zurückzuführen ist. Auftragseingang stabilisiert sich weiter, Auftragsbestand deutlich erholt: Mit 12,8 Mio. Euro lag der Auftragseingang auf dem Niveau von Q2 2016. In H1 verzeichnete SMT Scharf allerdings einen fast 24%igen Anstieg auf 23,1 Mio. Euro. Der Auftragsbestand i.H.v. 15,7 Mio. Euro lag ca. 54% über dem vergleichbaren Vorjahreswert. Umsatzziel 2017 erhöht: Für 2017 bestätigte SMT Scharf seine EBIT-Guidance (2,2 bis 3,0 Mio. Euro), erwartet aber nun einen Umsatz über der ursprünglich avisierten Spanne von 40 bis 44 Mio. Euro. Die besser als erwartete Erlösentwicklung haben wir in unserem Modell implementiert. Aufgrund der schwierigeren Preis- und Wettbewerbssituation sind wir in Bezug auf die Ergebnisentwicklung allerdings etwas vorsichtiger geworden. Fazit: SMT Scharf berichtet sehr solide Quartalszahlen, wenngleich die Ergebnisentwicklung nicht an das dynamische Umsatzwachstum anschließen konnte. Der erfreuliche Auftragseingang und der hohe Auftragsbestand sollten u.E. jedoch auch im zweiten Halbjahr für positiven Newsflow sorgen. Wir bestätigen daher unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 15,00 Euro. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG zählt zu den größten unabhängigen Research-Häusern in Deutschland. Zum Coverage-Universum des Hamburger Unternehmens gehören eine Vielzahl von Small- und MidCaps aus unterschiedlichsten Sektoren. Montega unterhält umfangreiche Kontakte zu institutionellen Investoren, Vermögensverwaltern und Family Offices mit dem Fokus 'Deutsche Nebenwerte' und zeichnet sich durch eine aktive Pressearbeit aus. Die Veröffentlichungen der Analysten werden regelmäßig von der Fach- und Wirtschaftspresse zitiert. Neben der Erstellung von Research-Publikationen gehört die Organisation von Roadshows, Fieldtrips und Sektorkonferenzen zum Leistungsspektrum der Montega AG. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15517.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de

