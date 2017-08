Zahlreiche Hilfsorganisation haben sich zuletzt aus der Seenotrettung im Mittelmeer zurückgezogen. Die Kommission der Europäischen Union erwägt darum nun eine mögliche Ausweitung der EU-Operation Triton.

Angesichts des vorläufigen Rückzugs einiger Hilfsorganisationen aus der Seenotrettung im zentralen Mittelmeer hat die EU-Kommission eine mögliche Ausweitung der EU-Operation Triton ins Spiel gebracht. Sollte es Bedarf geben, könne der Einsatzplan durch die europäische Grenz- und Küstenwache angepasst werden, sagte eine Sprecherin am Montag in Brüssel. Sie machte allerdings gleichzeitig klar, dass es an den italienischen Behörden sei, eine entsprechende Anfrage zu stellen. Italienische Medien berichteten am Montag, ...

