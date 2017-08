Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Nacka Strand; 14.08.2017 (pta030/14.08.2017/17:00) - ISIN SE 0006027546 Stockholm IT Ventures AB hat die Wahl von Hans-Olof Olsson, Samre Revisionsbyrå AB, als neuer Abschlussprüfer der Gesellschaft bestätigt. Diese Ersatzwahl wurde nach dem plötzlichen Tod des bisherigen Abschlussprüfers Per-?.ke Bergstrand, wenige Tage vor dem Abschluss und der Veröffentlichung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2016, notwendig. Nach der Berufung des neuen Abschlussprüfers werden die noch notwendigen Arbeiten und Massnahmen im Rahmen der Abschlussprüfungen nun unverzüglich abgeschlossen, so dass die Veröffentlichung des Geschäftsberichtes und des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2016 auf Anfangs September 2017 geplant ist.



Wayne Lochner, Chairman von Stockholm IT Ventures AB sagt "Wir sind alle zutiefst traurig über den tragischen Verlust von Per-?.ke Bergstrand und unsere Gedanken sind mit seinen Freunden und Familie in dieser zweifellos schwierigen Zeit. Wir sind dankbar für all das, was Per-?.ke Bergstrand für die Firma während seiner Zeit als Abschlussprüfer geleistet hat. Wir bedauern die Verzögerung bei der Veröffentlichung des Geschäftsberichtes 2016 mit dem geprüften Jahresabschluss und erwarten, dass wir dies, zusammen mit dem neu ernannten Abschlussprüfer, innerhalb der ersten Septemberwoche beheben"



Für weitere Auskunft kontaktieren Sie:



Stockholm IT Ventures AB Vikdalsgränd 10A S- 131 27 Nacka Strand Sweden



Wayne Lochner



Email: wayne@myfantrac.com Tel.: +44 207 148 6214 Cell: +44 7956173408



oder



Edward Pfeiffenberger Mathias Schmid



Concord Capital AG Münchener Strasse 10 60329 Frankfurt am Main Deutschland



Tel: +49 69 27138790 Email: info@concordcapital.de



