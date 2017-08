Durch die APS-Funktion (Air-Pressure-Sealing) wird in der Klappenstellung "geschlossen" der Umfang der Dichtung durch gleichmäßiges Aufblasen an den Umfang der Scheibe angepasst. Diese Technik funktioniert reibungsarm und materialschonend und bietet Vorteile beim druckdichten Absperren. Als Basis für die Absperrklappen mit den Bezeichnungen "DKZ 103 APS" sowie "DKZ 110 APS" dienen die Absperrklappen der zentrischen APS-Baureihe. Die flügelradähnliche Klappenscheibe - Rotor genannt - gibt es in verschiedenen Durchmessern, Drehzahlen, sowie Produktdichten. Das Unternehmen bietet zudem Ausstattungsoptionen ...

