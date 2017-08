Liebe Leser,

der Bitcoin-Preis, in US-Dollar gemessen, erreicht in dieser Woche ein neues Allzeithoch. Das dürfte all den Bitcoin-Liebhabern und Optimisten ein Grinsen aufs Gesicht zaubern. Unterstützt wird diese Entwicklung zuletzt durch einen erfolgreichen Split zwischen dem Bitcoin und dem Bitcoin Cash, was Anleger weiterhin darin bestärkt, an die zukünftige Stabilität der Kryptowährung zu glauben. Demzufolge haben auch einige der Investmentbanken wie etwa Goldman Sachs die Nachfrage ... (David Iusow-Klassen)

