ZÜRICH (Dow Jones)--Erleichterung darüber, dass der Streit um das nordkoreanische Atomwaffenprogramm nicht eskaliert ist, hat den Aktienmärkten weltweit am Montag zu einer Erholung von ihren jüngsten Verlusten verholfen. Davon profitierten auch die schweizerischen Aktien, zumal der Franken wieder etwas abwertete.

Angst vor einem Krieg zwischen Nordkorea und den USA hatte den Franken als klassische Fluchtwährung in der vergangenen Woche zulegen lassen. Zeitweise wurden weniger als 1,13 Franken für einen Euro gezahlt. Am Montag überwand der Euro jedoch wieder klar die Marke von 1,14 Franken. Eine schwache heimische Währung verbessert die Ertragschancen schweizerischer Exportunternehmen.

Der SMI gewann 1,7 Prozent auf 9.031 Punkte. Alle 20 SMI-Werten schlossen im Plus. Umgesetzt wurden 35,44 (zuvor: 44,92) Millionen Aktien.

Da im Zuge der wieder erwachten Risikofreude die Anleihekurse sanken und in der Folge die Renditen zulegten, waren Aktien von Banken gefragt. Julius Bär führten den SMI mit einem Plus von 3,5 Prozent an. Credit Suisse und UBS gewannen 2 und 1,7 Prozent.

Versicherungen sind ebenfalls Nutznießer höherer Zinsen. Im Sektor stiegen Zurich Insurance um 1,7 Prozent, Swiss Life um 1,5 Prozent und Swiss Re um 1,3 Prozent.

Der schwächere Franken verhalf Exportwerten wie Swatch zu einem Plus von 1,8 Prozent. Richemont verbesserten sich um 1,9 Prozent.

