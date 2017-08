BERLIN (Dow Jones)--Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat das Gesetz zur Neuordnung der Bund-Länder-Finanzen zwar unterzeichnet, gleichzeitig aber verfassungsrechtliche Bedenken geäußert. Der Bundespräsident habe "erhebliche Zweifel" an einem Teil des Gesetzes, teilte das Präsidialamt am Montag in Berlin mit.

Trotz dieser Zweifel habe Steinmeier das Gesetz "vor allem mit Blick auf die Gesamtkonzeption" einerseits und mit Blick auf die Befugnisse des Bundespräsidenten andererseits unterzeichnet, hieß es weiter. Durch seine Entscheidung wolle der Bundespräsident das Inkrafttreten der wichtigen übrigen Vorschriften - namentlich der Neuregelung der föderalen Finanzbeziehungen - ermöglichen.

