Baden-Baden (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Wenn Kinderträume wahr werden



Die Erlebnis-Dokuserie "Dein großer Tag" erfüllt Kindern ihren größten Wunsch / Produktion des SWR für KiKA / Ausstrahlung ab 23. September bei KiKA



Das 25-minütige Reportage-Format "Dein großer Tag" erfüllt Kindern zwischen zehn und dreizehn Jahren ihren größten Traum. Moderatorin Muschda Sherzada überrascht die jungen Menschen zuhause und begleitet sie auf dem aufregenden Weg zur Erfüllung ihres Traums. Die Staffel startet mit 15 Folgen am 23. September um 16:55 Uhr bei KiKA und wird bis Ende des Jahres jede Woche samstags ausgestrahlt.



Der größte Wunsch wird Realität



Bei "Dein großer Tag" kann ein Wunsch noch so groß sein: Moderatorin Muschda Sherzada lässt ihn wahr werden. Ein Survival-Training in der Wildnis, ein Rudel Schlittenhunde lenken, spektakuläre Stunts performen oder lodernde Feuer löschen - mit Muschdas Hilfe werden die größten Wünsche Realität. Wie ist es, ein Orchester zu dirigieren? Oder bei einer großen Tanz-Show auf der Bühne zu stehen? Wie fühlt es sich an, einmal selbst ein Flugzeug zu steuern? "Dein großer Tag" nimmt die Träume von Kindern ernst und ermöglicht ihnen durch die Erfüllung ein einzigartiges Erlebnis.



Herzklopfen, Freude und Aufregung



Wunschfee Muschda Sherzada wird von Profis unterstützt. Ob Baggerfahrer, Tierärztin, Zugführer oder Zirkusakrobat - eine Riege von Experten hilft mit, den größten Wunsch der Kinder wahr werden zu lassen. "Dein großer Tag" fordert aber auch den Einsatz der Kinder. Mit Konzentration, hartem Training und Durchhaltevermögen schaffen sie es, ihren Traum umzusetzen. In der echten Welt der Erwachsenen erleben die Kinder Momente voller Herzklopfen, Freude und Aufregung und sind danach nicht nur um eine Erfahrung reicher, sondern auch an Mut und Selbstvertrauen gewachsen.



Wunschfee Muschda Sherzada



Muschda Sherzada ist seit 2012 Moderatorin für den "Tigerenten Club" (Das Erste/KiKA). Die studierte Journalistin und Kommunikationswissenschaftlerin hat eine große Fangemeinde unter den Zuschauern und wird für ihre zugewandte, witzige und coole Art geschätzt. Bei "Dein großer Tag" tritt Muschda in der Rolle der Wunschfee auf. Auf dem Weg zur Wunscherfüllung ist sie nicht nur Presenter und Bindeglied zwischen den verschiedenen Aktionen, sondern auch motivierende und freundschaftliche Begleiterin der Kinder. Mit ihr zusammen können die Kinder ihren Traum erleben.



Sendetermine



KiKA zeigt 15 Folgen der Erlebnis-Dokuserie "Dein großer Tag" ab 23. September um 16:55 Uhr. Die Serie ist eine Produktion des Südwestrundfunks für KiKA. Mehr Infos unter www.deingrossertag.de.



Fotos über ARD-Foto.de



Pressekontakt: Katrin Grünewald, Tel. 07221 929 23857, katrin.gruenewald@SWR.de



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2