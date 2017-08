FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich am Montag in einer deutlichen Erholungsbewegung wieder der Marke von 12 200 Punkten genähert. Bereits am Morgen hatte der Leitindex wegen nachlassender Sorgen um den Konflikt zwischen den USA und Nordkorea spürbar zugelegt. Am Nachmittag baute er dann zeitweise seine Gewinne mit dem US-Börsenstart und einem leicht schwächelnden Euro noch etwas weiter aus. Finanzwerte zählten dabei zu den Favoriten am deutschen Markt.

Mit einem Plus von 1,26 Prozent auf 12 165,12 Zähler ging der Dax schließlich aus dem Handel. Noch in der Vorwoche hatte er, beeinträchtigt von der Risikoscheu der Anleger wegen des Nordkorea-Konflikts, mehr als zwei Prozent eingebüßt. Dabei war er erstmals wieder seit April kurzzeitig unter die 12 000-Punkte-Schwelle gefallen.

In der zweiten Börsenreihe ging es zu Wochenbeginn ebenfalls deutlich nach oben: Der MDax stieg um 1,23 Prozent auf 24 792,83 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax rückte um 1,73 Prozent auf 2256,87 Zähler vor. Der Kurs des Euro sank wieder unter 1,18 US-Dollar.

BÖRSENGEWINNE AUCH EUROPAWEIT UND IN DEN USA

Europaweit zeigten sich die Aktienmärkte ebenfalls fest: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 beendete den Handel 1,30 Prozent höher bei 3450,66 Punkten und auch in Paris und London wurden Gewinne verzeichnet. In den USA hatte der Wall-Street-Index Dow Jones bereits im frühen Handel wieder die Hürde von 22 000 Punkten überwunden und auch die anderen wichtigen US-Indizes legten zu.

"Die hochgeschlagenen politischen Wogen im Konflikt zwischen Nordkorea und den USA haben sich etwas geglättet", und so könnten die Marktteilnehmer zumindest kurzfristig mit dem aktuellen Zustand leben, kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank. Allerdings sei es durchaus möglich, dass Nordkorea an diesem Dienstag, dem koreanischen Unabhängigkeitstag, einmal mehr seine militärische Stärke demonstriere.

Lipkow verwies für den Dax zugleich aber auch auf die vorgelegten Unternehmenszahlen, die im Rahmen oder leicht über den Erwartungen gelegen hätten. "Auch dadurch sind die Marktteilnehmern wieder zaghaft zurückgekehrt."

DAX WIEDER ATTRAKTIV ODER BÄRENMARKTRALLY?

Nach dem jüngsten Rückschlag blickt auch die Deutsche Bank nun wieder etwas zuversichtlicher auf den heimischen Aktienmarkt. "Deutschland beginnt attraktiv auszusehen," hieß es dort. Andere Experten jedoch bleiben skeptisch: Jochen Stanzl von CMC Markets etwa befürchtet, dass es sich nur um eine "Bärenmarktrally" handelt, während dessen sich der Markt zwischenzeitlich lediglich erholt.

Besonders deutlich fielen die Finanzwerte mit ihrer Kurserholung auf: Die Titel der Commerzbank und die der Deutschen Bank legten an der Dax-Spitze um jeweils etwas mehr als 3 Prozent zu, nachdem sie in der Vorwoche deutlich nachgegeben hatten. Im MDax rückten die Aktien des Aareal Bank um 2,5 Prozent und und die der Deutschen Pfandbriefbank (PBB) als Index-Favorit sogar um knapp 4 Prozent vor. Bei der PBB spielten auch starke Halbjahreszahlen und ein daher optimistischerer Jahresausblick auf das Vorsteuerergebnis eine Rolle.

RWE NUN OPTIMISTISCHER FÜR 2017

Gesprächsstoff lieferte auch der Energiekonzern RWE mit seinem Halbjahresbericht. Er zeigte sich nach einem guten ersten Halbjahr ebenfalls optimistischer für 2017. Wie PBB peilt auch RWE nun das obere Ende seiner Zielspanne an, allerdings beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda). Die Aktien rückten daraufhin im Dax um 2 Prozent vor.

Die Papiere von Bilfinger gewannen nach dem vorgelegten Quartalsbericht des Industriedienstleisters knapp 2 Prozent. Außerdem legten die Ströer -Aktien nach einer Kaufempfehlung von Warburg Research um 3 Prozent zu. Laut Analyst Lucas Boventer treibt der Marktführer im Bereich Außenwerbung den strukturellen Wandel in Richtung Onlinegeschäft voran. Ebenfalls angetrieben von positiven Analystenkommentaren stiegen die Aktien des Kohlefaser-Spezialisten SGL Group im SDax um rund 4 Prozent.

ROCKET INTERNET WILL AKTIEN ZURÜCKKAUFEN UND EINZIEHEN

Dort sorgte aber vor allem Rocket Internet mit der Ankündigung von Aktienrückkäufen und der geplanten Einziehung dieser Papiere für Freude. Die in jüngster Zeit schwer gebeutelten Anteilscheine sprangen um 8 Prozent hoch.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,16 Prozent am Freitag auf 0,19 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,16 Prozent auf 141,36 Punkte. Der Bund Future gab zuletzt um 0,21 Prozent auf 164,20 Punkte nach. Der Euro wurde am frühen Abend mit 1,1785 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1797 (Freitag: 1,1765) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8477 (0,8500) Euro./ck/he

--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---

