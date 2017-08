Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Für den deutschen Aktienmarkt ging es am Montag nach oben. Nachdem es am Wochenende keine neuen Hiobsbotschaften im Nordkorea-Konflikt gab und sich erste Bemühungen für eine politische Lösung der Krise abzeichnen, schöpften die Anleger wieder Mut. Ob die ruhige politische Großwetterlage allerdings länger anhält oder ein erneuter Twitter-Sturm oder Provokationen über Nacht für erneutes Unwetter sorgen, bleibt abzuwarten. Am Montag ging es für den DAX erst einmal um 1,3 Prozent auf 12.165 Punkte nach oben.

DAX-Unternehmen liefern Rekordquartal

Während die Berichtssaison zum 2. Quartal langsam zu Ende geht, haben die Wirtschaftsprüfer von EY die Entwicklung der 30 DAX-Unternehmen unter die Lupe genommen. So stieg der operative Gewinn der Unternehmen im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahresquartal um fast ein Drittel auf gut 39 Milliarden Euro. Auch die Umsätze erreichten ein neues Rekordniveau - sie legten um rund sechs Prozent auf 344 Milliarden Euro zu. "Die DAX-Konzerne konnten den Schwung aus dem ersten Quartal erfolgreich in das zweite Quartal mitnehmen - und beim Gewinnwachstum sogar noch eine Schippe drauflegen", fasste Mathieu Meyer, Mitglied der Geschäftsführung bei EY, zusammen.

RWE wird für zweites Halbjahr etwas optimistischer

Bei den Einzeltiteln standen RWE (plus 2,0 Prozent) im Blick. Der Energieversorger hat sich nach besseren Ergebniszahlen im ersten Halbjahr optimistischer zum Gesamtjahr geäußert. Daneben ragten im DAX Deutsche Bank und Commerzbank heraus. Sie erholten sich um 3,1 bzw. 3,4 Prozent, nachdem sie in der vergangenen Woche noch die größten Verlierer im Index waren.

Ansonsten gab es eine Reihe von Zahlen aus der zweiten Reihe. Deutsche Pfandbriefbank stiegen um 3,9 Prozent, nachdem der Finanzkonzern die Erwartungen an das zweite Quartal auf breiter Front übertraf. Talanx gewannen 0,2 Prozent. Nach guten Quartalszahlen hat der Versicherer die Prognose für das Konzernergebnis auf 850 Millionen Euro angehoben, von 800 Millionen bisher. Im SDAX stiegen Hamburger Hafen um 2,6 Prozent. Der Hafenbetreiber hat seine EBIT-Prognose auf 150 bis 170 Millionen Euro präzisiert. Um 8 Prozent kletterten Rocket Internet; das Unternehmen will für bis zu 100 Millionen Euro eigene Aktien kaufen.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 80,1 (Freitag: 93,9 ) Millionen Aktien im Wert von rund 2,81 (Freitag: 3,40) Milliarden Euro. Es gab 30 Kursgewinner.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.165,12 +1,26% +5,96% DAX-Future 12.167,50 +1,35% +6,33% XDAX 12.172,51 +1,36% +6,34% MDAX 24.792,83 +1,23% +11,74% TecDAX 2.256,87 +1,73% +24,57% SDAX 11.309,70 +1,45% +18,81% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 164,19 -36 ===

