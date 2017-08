Mainz (ots) -



Die Fußball-Bundesliga startet in die Saison 2017/2018. Los geht's am Freitag, 18. August 2017, mit der Begegnung FC Bayern München gegen Bayer 04 Leverkusen. Das ZDF überträgt die Auftaktbegegnung zwischen dem Deutschen Rekordmeister und der Bayer-Elf live ab 20.15 Uhr aus der Arena in München. Moderator der Sendung ist Jochen Breyer, der für die Spielanalyse ZDF-Experte Oliver Kahn an seiner Seite hat. Live-Reporter ist Béla Réthy.



Keine ganz leichte Aufgabe für die Leverkusener, die als Zwölfte der Abschlusstabelle 2016/2017 unter den eigenen Erwartungen geblieben waren und nun aber mit ihrem neuen Trainer Heiko Herrlich wieder angreifen möchten - auch beim Meister aus München.



Neben der gewohnten Bundesliga-Berichterstattung im "aktuellen sportstudio" überträgt das ZDF seit dieser Saison an drei Spieltagen jeweils eine Freitags-Begegnung live: zum Saisonauftakt (aktuell: 18. August), am 17. Bundesligaspieltag und zum Rückrundenauftakt Mitte Januar 2018.



Noch eine Neuerung können die Zuschauer ab Freitag, 18. August 2017, im ZDF erleben: Der ZDF-Sport präsentiert sich in einem ganz neuen "Outfit". "ZDF SPORTextra", "das aktuelle sportstudio" am Samstag und die "ZDF SPORTreportage" am Sonntag erscheinen in einem neuen, modernen Studiodesign, das durch eine vielfältige Medientechnik eine dynamischere Inszenierung der einzelnen Formate ermöglicht. Das neue Konzept bezieht auch das On-Air-Design mit ein, das sich deutlich an den modifizierten Studios orientiert und somit ein markantes, stimmiges Erscheinungsbild des ZDF-Sports unterstreicht.



