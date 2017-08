Brüssel (ots/PRNewswire) - Mars Food hat heute eine endgültige Vereinbarung über den Erwerb von Preferred Brands International bekannt gegeben, eines in Stamford, Connecticut, ansässigen Unternehmens und vollständig integrierten Herstellers und Vermarkters von ausschließlich natürlichen, tischfertigen, aufwärmbaren indischen und asiatischen Lebensmitteln, die vorwiegend unter der Marke Tasty Bite® verkauft werden.



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/544665/Mars_Food_Logo.jpg



Das Portfolio von Tasty Bite® schließt ein breites Spektrum an vegetarischen Gerichten, einschließlich indischer/asiatischer Vorspeisen, vorgewürzter und garfertiger Gerichte sowie organische Reis- und Linsenarten ein. Der Großteil des Umsatzes wird zwar in Nordamerika erwirtschaftet, aber Preferred Brands International stellt ebenfalls Produkte her, die über Einzelhändler in UK und Australien sowie Foodservice in Indien vertrieben werden.



Mit der heutigen Vereinbarung werden zwei starke Lebensmittelunternehmen zusammengeführt, die sich auf die Bereitstellung gesunder, schmackhafter und fertiger Gerichte konzentrieren, die Inspiration und Vergnügen auf die Esstische der Welt bringen. Mars Food, ein Bereich von Mars, Incorporated, verfügt über eine breite Produktpalette, die von Konsumenten in der ganzen Welt geschätzt wird, einschließlich vorgekochter und trockener Reis- und Getreidesorten, Soßen, garfertiger Gerichte (Meal Kits), halbfertiger Gerichte (Meal Helpers) und Gewürze unter den Marken UNCLE BEN'S®, MASTERFOODS®, DOLMIO®, SEEDS OF CHANGE® und anderen.



Tasty Bite® stellt Produkte in seiner Fabrik in Pune, Indien, her, die zum Großteil in die USA exportiert werden. Preferred Brands International betreibt ebenfalls ein nennenswertes Foodservice-Geschäft, das Lebensmittel an andere führende Lebensmittelhersteller und Schnellbedienungsrestaurants in Indien liefert.



Tasty Bite® hat eine, an der Bombay Stock Exchange und an der National Stock Exchange of India gehandelte Tochtergesellschaft. Diese Tochtergesellschaft wird auch nach der Übernahme an diesen Börsen gehandelt.



"Das breite Spektrum an essfertigen Lebensmitteln von Tasty Bite®, das auf die indische und asiatische Küche ausgerichtet ist, passt hervorragend zu unserem bestehenden Portfolio", sagte Fiona Dawson, Global President von Mars Food. "Tasty Bite® ist eine sehr schnell wachsende Marke für essfertige indische/asiatische Gerichte. Nach dem Abschluss der Übernahme von Tasty Bite® wird Mars Food sein rein natürliches, vegetarischen Angebot in den USA erweitern und die starke Produktentwicklungspipeline von Tasty Bite®, das Fachwissen über Geschmack und den strategischen Einkauf von qualitativ hochwertigen Zutaten in seinem gesamten Portfolio einsetzen."



"Wir sind stolz, zur Mars Food-Familie zu stoßen", sagte Ashok Vasudevan, CEO von Tasty Bite. "Das fast ein Vierteljahrhundert dauernde, ununterbrochene Wachstum von Tasty Bite seit seiner Gründung baut auf unserem großen Engagement für nachhaltige Praktiken und der Verfolgung des Vergnügens von Konsumenten auf.



Mars ist eines der weltweit größten Unternehmen in der Lebensmittelbranche sowie bei Unternehmensnachhaltigkeit führend und ein Vorbild. Das starke Markenportfolio von Mars Food, seine weltweite Infrastruktur und die gemeinsamen Werte positionieren das Unternehmen hervorragend, um Tasty Bite auf das nächste Niveau zu heben."



Die Übernahme von Preferred Brands International unterliegt den entsprechenden behördlichen Genehmigungen und der Abschluss wir im Q4 2017 erwartet. Morgan Stanley & Co. LLC war der Finanzberater von Mars Food. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP war der Rechtsberater von Mars Food und AZB & Partners fungierte als Rechtsberater in Indien. Tasty Bite® wurde von Goldman Sachs, The Giannuzzi Group und Shardul Amarchand Mangaldas vertreten.



Über Mars Food



Mars Food ist ein Bereich von Mars, Incorporated, der über ca. 2000 Mitarbeiter und 11 Produktionsstätten verfügt. Die 12 Marken von Mars Food sind in 28 Ländern erhältlich und schließen einige der bekanntesten Namen in der Lebensmittelbranche ein, darunter UNCLE BEN'S®, DOLMIO®, SEEDS OF CHANGE®, MASTERFOODS®, SUZI WAN®, EBLY®, ROYCO®, KAN TONG®, UND RARIS®. Der weltweit Firmensitz befindet sich in Brüssel, Belgien, und der nordamerikanische Firmensitz in Chicago, Illinois.



Über Preferred Brands International und Tasty Bite



Preferred Brands International (PBI) ist ein in Stamford CT beheimatetes Lebensmittelunternehmen, das Tasty Bite® sowie eine breite Palette an Fertig- und Spezialgerichten mit mehr als 100 SKUs (Lagereinheiten) produziert und vermarktet. Das Verbrauchergeschäft von Tasty Bite umfasst haltbare indische und asiatische Vorspeisen, organische Reis- und Getreidesorten, asiatische Nudeln sowie die Spice & Simmer Würstchenpalette. Die Produkte sind in den meisten großen Lebensmittelgeschäften und Supermärkten in Nordamerika, Australien, Neuseeland und UK erhältlich.



Das Tasty Bite Foodservice-Geschäft (TFS) hat seinen Firmensitz in Indien und seine Produktpalette schließt Soßen sowie gefrorene, geformte Produkte ein. Heute ist TFS ein preisgekrönter Partner von führenden Unternehmen der Schnellbedienungsrestaurantbranche (QSR).



Sämtliche Produkte, welche die Tasty Bite® Marke tragen, sind vollkommen natürlich. Zahlreiche davon sind organisch und sie werden nicht mit künstlichen Zutaten, wie Konservierungsmitteln, Farb- und Geschmackstoffen oder GVOs hergestellt.



Die Produkte werden alle von PBIs Tochtergesellschaft in Indien, Tasty Bite Eatables Ltd (TBEL), produziert. TBEL (TSTY:IN) ist ein an der Bombay Stock Exchange öffentlich gehandeltes Unternehmen. Der 33 Acre große Campus außerhalb von Pune umfasst eine hochmoderne Produktionsanlage, das bekannte Tasty Bite Research Center, eine 25 Acre große Landwirtschaft sowie ein Ausbildungszentrum für Nachhaltigkeit und Landwirte. Das Unternehmen engagiert sich sehr für Nachhaltigkeitspraktiken und das Vergnügen von Konsumenten.



PBI erzielt seit seiner Gründung vor 23 Jahren ununterbrochenes Wachstum.



OTS: Mars Food newsroom: http://www.presseportal.de/nr/118640 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_118640.rss2



Pressekontakt: Alison Clark Mars Food (Standort UK): Alison.M.Clark@effem.com



+44 7831154204



Nicole Nice Mars Food (Standort USA): Nicole.Nice@effem.com



+1 2024941139



Prerna Korla Edelman India (Standort in Neu Delhi): Prerna.Korla@edelman.com



+91 9717022726