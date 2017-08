Mainz (ots) -



Montag, 14.08.



Bitte Programmänderungen, neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrekturen beachten: Programmänderung: 1.05 Die Rückkehr des Ku-Klux-Klan Rassisten in den Südstaaten Super-Hafen der Zukunft um 01.05 Uhr - entfällt! (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrektur:



3.15 Millionenstadt über den Wolken Abenteuer Landung (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrektur: 4.55 Leschs Kosmos Die neue Revolution - Die Welt von morgen Deutschland 2017 ______________________________________________________________



Woche 33/17 Dienstag, 15.08. Beginnzeitkorrekturen:



5.55 Geschichte der Technik Trinkwasser, Kanalisation & Co. Großbritannien 2014



6.40 Das Doku-Quiz Erfindungen Deutschland 2015



7.25 Die schwersten Unglücke der DDR Gefährliche Technik vom großen Bruder Deutschland 2016



8.25 ZDF-History Die großen Flüche der Geschichte Deutschland 2012



9.10 ZDF-History Die großen Geheimnisse des Vatikans Deutschland 2011



9.55 ZDF-History Die großen Verführer Deutschland 2013



10.40 ZDF-History Die großen Kriminalfälle der Geschichte



11.20 ZDF-History Die großen Mauern der Geschichte Deutschland 2015



12.05 ZDF-History Die großen Verlierer der Geschichte (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Programmänderung:



16.30 ZDFzeit Dianas Vermächtnis Das Geheimnis der unglücklichen Prinzessin Deutschland/Großbritannien 2017 ZDF-History: Deutschlands Herrscher um 16.30 Uhr - entfällt! (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Programmänderungen, neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrekturen:



23.10 Mythen-Jäger Das Turiner Grabtuch Großbritannien 2014



23.55 Mythen-Jäger Die Sintflut Großbritannien 2014



0.40 Die Trumps - Aus der Pfalz ins Weiße Haus Großbritannien 2017 heute journal um 00.45 Uhr entfällt! 1.25 Die sieben größten Tricks der Populisten Deutschland 2017



2.10 Trumps Weg an die Macht USA 2017 Gefährliche Verbindungen um 02.45 Uhr - entfällt!



2.55 Die gespaltenen Staaten von Amerika Obamas Scheitern USA 2017 Unter Fremden - Eine Reise zu Europas Neuen Rechten um 04.15 Uhr - entfällt!



4.30 Die Rückkehr des Ku-Klux-Klan Rassisten in den Südstaaten Wenn Populisten regieren... um 04.45 Uhr - entfällt!



___________________________________________________________________



Mittwoch, 16.08.



Programmänderungen und Beginnzeitkorrekturen:



5.15 Die Macht des Ku-Klux-Klan Schatten über North Carolina Geert Wilders - Gefahr für Europa? Um 05.40 Uhr - entfällt! 6.00 Präsident Donald Trump ZDF-History: Gefährliche Verführer - Die großen Populisten um 06.15 Uhr - entfällt!



6.35 Die sieben größten Tricks der Populisten Deutschland 2017 Macht. Kampf. AfD um 06.45 Uhr - entfällt! (weiter im Ablauf wie vorgesehen) ______________________________________________________________ Donnerstag, 17.08.



Neue Beginnzeiten:



1.10 Die Amerika-Saga Kampf um die Freiheit



1.50 Die Amerika-Saga Geburt einer Nation



2.35 Die Amerika-Saga Der Weg nach Westen



3.20 Die Amerika-Saga Aufstieg und Spaltung



4.05 Die Amerika-Saga Nord gegen Süd



4.45 Die Amerika-Saga Cowboys und Indianer



_______________________________________________________________











Freitag, 18.08.



Neue Beginnzeit:



5.30 Die Trumps - Aus der Pfalz ins Weiße Haus Großbritannien 2017



(weiter im Ablauf wie vorgesehen)







