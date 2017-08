Sollte Angela Merkel erfolgreich aus der Bundestagswahl gehen, will sie den nächsten Dieselgipfel zu Chefsache machen und erhöht den Druck auf die Autobranche. Man müsse an die Beschlüsse des ersten Gipfels anknüpfen.

Kanzlerin Angela Merkel erhöht den Druck auf die Autobranche und will den nächsten Dieselgipfel im Herbst zur Chefsache machen. "Da werde ich sicherlich dabei sein, wenn ich die Chance habe, im Wahlkampf erfolgreich zu sein", sagte die CDU-Chefin am Montag in einem Interview des Deutschlandfunks. Nach den Beschlüssen des ersten Dieselgipfels müsse es weitere Aktivitäten geben. Der Branche gegenüber sei man zu leichtgläubig gewesen: "Da ist Vertrauen zerstört worden. Und da muss man leider sagen: Kontrolle ist notwendig." Merkel machte zudem klar, dass sie langfristig ein Verbot von Dieselautos befürwortet. "Ich kann jetzt noch keine präzise Jahreszahl nennen, aber der Ansatz ist richtig", sagte sie der "Super-Illu". Anders als das Umweltbundesamt verteidigte die Regierungschefin aber den aktuellen Steuervorteil für Diesel-Kraftstoff.

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz warf Merkel einen ...

