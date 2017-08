Der US-Präsident steht weiter unter Druck, da er sich nach Meinung vieler Kritiker nicht explizit von der Gewalt Rechtsextremer in Charlottesville distanziert hat. Justizminister Sessions nimmt Trump derweil in Schutz.

US-Präsident Donald Trump steht wegen seiner vagen Reaktion auf die Gewalt von Charlottesville weiter in der Kritik. Justizminister Jeff Sessions und das Weiße Haus versicherten, dass sich Trump sehr wohl von den ultrarechten und rassistischen Gruppen distanziert habe, die sich am Wochenende in der Stadt in Virginia gewaltsame Auseinandersetzungen mit Gegendemonstranten geliefert hatten.

Eine 32-Jährige wurde getötet, als ein Autofahrer in eine Gruppe raste, die friedlich gegen Rechtsextremismus ...

