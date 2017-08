In Burkina Faso überfallen Bewaffnete ein Restaurant im Zentrum der Hauptstadt Ouagadougou. Mindestens 18 Menschen sterben. Die Tat erinnert an einen Überfall im Vorjahr - Frankreich spricht von einer Terror-Attacke.

Bei einem blutigen Angriff auf ein Restaurant in der westafrikanischen Stadt Ouagadougou sind nach Regierungsangaben mindestens 18 Menschen getötet und ein Dutzend weitere verletzt worden. Unter den Toten seien mehrere Ausländer, darunter ein Franzose und ein Türke, eine Kanadierin, zwei Kuwaiterinnen, ein Libanese, ein Nigerianer und ein Senegalese, teilte ein Sprecher des Außenministeriums in Ouagadougou mit. Die Identität von drei weiteren Opfern stand am Abend noch nicht fest.

Nach Berichten von Augenzeugen waren am späten Sonntagabend drei Männer ...

