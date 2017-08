Safenwil (ots) -



Peter Fahrni wird neuer Geschäftsführer der Kia Motors AG. Er

folgt auf Michel Rutschmann, der nach über neun Jahren im Dienste von

Kia eine neue Herausforderung innerhalb der Emil Frey Gruppe antritt.



Peter Fahrni (57) übernimmt per 14. August 2017 die

Geschäftsführung der Kia Motors AG in Safenwil. Der Schweizer verfügt

über langjährige Führungserfahrung im Automobilgewerbe im In- und

Ausland.



Peter Fahrni: "Ich bedanke mich für das Vertrauen und freue mich,

den zukünftigen Erfolg von Kia mit dem Importeurs Team und dem

Händlernetz sicherzustellen.



Kia überzeugt mit einer breiten und attraktiven Palette, mit

Qualität und Technik sowie einer unschlagbaren 7 Jahre

Werksgarantie".



