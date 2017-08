Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EZB: Eurosystem kauft weniger Anleihen

Die Zentralbanken des Euroraums haben ihre Käufe von Anleihen in der Woche zum 11. August reduziert. Das gesamte Kaufvolumen belief sich auf 11,462 (Vorwoche: 14,134) Milliarden Euro, wie die Europäische Zentralbank (EZB) in ihrem wöchentlichen Bericht mitteilte. Die Bestände an öffentlichen Anleihen erhöhten sich um 9,703 (11,998) Milliarden Euro und die Bestände an Unternehmensanleihen um 1,107 (1,538) Milliarden Euro.

China warnt vor "Handelskrieg" mit den USA

Die chinesische Regierung hat vor einem "Handelskrieg" mit den USA gewarnt. Eine solche Streitigkeit habe "keine Zukunft" und niemand werde aus einem Handelskrieg als Gewinner hervorgehen, sagte eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums. Befragt wurde sie zu den Plänen Washingtons, eine Untersuchung dazu einzuleiten, ob China ungerechte Praktiken in Bezug auf geistiges Eigentum anwendet.

Steinmeier genehmigt Bund-Länder-Finanzen nur mit Bedenken

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat das mühsam ausgehandelte Gesetz zur Neuordnung der Bund-Länder-Finanzen zwar unterzeichnet, gleichzeitig aber verfassungsrechtliche Bedenken geäußert. Der Bundespräsident habe "erhebliche Zweifel" an einem Teil des Gesetzes, teilte das Präsidialamt mit.

Merkel will ohne Koalitionsaussage in den Bundestagswahlkampf ziehen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will ohne Koalitionsaussage in den Bundestagswahlkampf ziehen. Nur die Schwesterparteien CDU und CSU seien "natürliche Partner", sagte Merkel auf einer Veranstaltung des Deutschlandfunks und des Fernsehsenders Phoenix. "Ansonsten führen wir keine Koalitionswahlkämpfe."

Trotz wachsender Kritik keine deutliche Verurteilung rechter Gewalt durch Trump

Trotz wachsender Kritik hat US-Präsident Donald Trump eine klare Schuldzuweisung an Rechtsextreme wegen der Gewalt in Charlottesville weiter vermieden. Anders als Trump verurteilten hochrangige US-Regierungsvertreter den Angriff eines mutmaßlichen Rechtsextremisten mit einem Auto auf eine Gruppe Gegendemonstranten scharf: US-Justizminister Jeff Sessions sprach von "einheimischem Terrorismus", US-Vizepräsident Mike Pence von "gefährlichen Randgruppen".

Merck & Co-Chef legt Beratertätigkeit für Trump nieder

Aus Protest gegen die Stellungnahme von US-Präsident Donald Trump zum Aufmarsch von Rechtsextremen in Charlottesville hat der Chef des US-Pharmakonzerns Merck & Co , Kenneth Frazier, seine Beratertätigkeit für Trump niedergelegt. Wer an der Spitze der USA stehe, müsse die "fundamentalen Werte" des Landes hochhalten, erklärte Frazier. Es gehöre zum "amerikanischen Ideal, dass alle Menschen gleich geboren sind".

Sessions: Angriff von Charlottesville kann als "Terrorismus" eingestuft werden

Der Angriff eines mutmaßlichen Rechtsextremisten mit einem Auto auf Gegendemonstranten in Charlottesville kann nach Ansicht von US-Justizminister Jeff Sessions als "Terrorismus" eingestuft werden. Sessions sagte dem Sender ABC, die Attacke mit einem Todesopfer und 19 Verletzten "passt zur Definition von einheimischem Terrorismus nach unserem Gesetz". Der Täter hatte sein Auto am Samstag offenbar absichtlich in eine Gruppe von Menschen gesteuert, die gegen einen rechtsextremen Aufmarsch protestierten.

Merkel verurteilt "rassistische, rechtsextreme Gewalt" in Charlottesville

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Gewalt beim Aufmarsch von Rechtsextremen im US-Bundesstaat Virginia scharf verurteilt. "Das ist rassistische, rechtsextreme Gewalt", sagte Merkel auf einer Veranstaltung des Deutschlandfunks und des Fernsehsenders Phoenix. "Dagegen muss mit aller Kraft und aller Eindeutigkeit vorgegangen werden, egal wo auf der Welt das passiert."

Merkel fordert friedliche Lösung des Nordkorea-Konfliktes

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich erneut gegen ein militärisches Vorgehen in der Nordkorea-Krise gewandt. "Bei Nordkorea ist es einfach so, dass es völlig klar ist, dass das Thema friedlich gelöst werden muss", sagte Merkel auf einer Veranstaltung des Deutschlandfunks und des Fernsehsenders Phoenix. "Deutschland wird da auf der Seite der Vernunft stehen."

Merkel schließt Erhöhung des Militäretats auf Kosten der Sozialausgaben aus

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat eine Erhöhung des Verteidigungsetats auf Kosten der Sozialausgaben ausgeschlossen. "Da wird überhaupt nichts gestrichen", sagte Merkel auf einer Veranstaltung des Deutschlandfunks und des Fernsehsenders Phoenix. Mehrausgaben für die Bundeswehr würden "nicht auf Kosten von heute geleisteten Dingen" gehen.

Die Linke wirbt mit "Gerechtigkeitsplan Ost" um Wähler im Osten

Die Linke wirbt zum Auftakt der heißen Wahlkampfphase mit einem "Gerechtigkeitsplan Ost" um Wähler in den neuen Bundesländern. "Das Gefühl der Geringschätzung, des Abgehängtseins, des Nicht-Ernst-Genommen-Werdens verfestigt sich", heißt es in dem von den Linken-Politikern Dietmar Bartsch und Gregor Gysi vorgestellten Papier. Die Linke schlägt eine "Allianz für Ostdeutschland" vor, "um endlich Gerechtigkeit für die Menschen in den neuen Bundesländern zu schaffen".

Italiens Außenminister wirft EU Versagen in Debatte um Mittelmeerflüchtlinge vor

In der Debatte um die Flüchtlingsrettung im Mittelmeer hat Italiens Außenminister Angelino Alfano den EU-Staaten Versagen vorgeworfen. Auf die Frage, ob sich Italien von Europa im Stich gelassen fühle, entgegnete Alfano in einem Interview mit der Bild-Zeitung: "Ein ganz klares Ja!" In Deutschland mehrte sich derweil Kritik an Italien und Libyen.

Sondersitzung des Verteidigungsausschusses am 5. September

Der Verteidigungsausschuss des Bundestags kommt am 5. September zu einer Sondersitzung zusammen, um mit Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) über strittige Themen zu sprechen. Der Ausschussvorsitzende Wolfgang Hellmich (SPD) sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe: "Angesichts der inneren Lage der Bundeswehr darf zum Beispiel ein neuer Traditionserlass nicht ohne die Debatte des Parlamentes in Kraft gesetzt werden."

