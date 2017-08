Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat das umstrittene Bund-Länder-Finanzpaket unterzeichnet - und das trotz verfassungsrechtlicher Zweifel am größten Reformwerk der Noch-Koalitionäre.

Trotz verfassungsrechtlicher Zweifel an der künftigen Autobahngesellschaft des Bundes hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Gesamtpaket der neuen Bund-Länder-Finanzbeziehungen unterzeichnet. Steinmeier kritisierte im Zusammenhang mit der Autobahngesellschaft die Möglichkeit der Rückübertragung der Verwaltungsaufgaben vom Bund auf die Länder, wenn ein Land dies beim Fernstraßen-Bundesamt beantragt.

Mit der Autobahngesellschaft will sich der Bund die Zuständigkeit für die bisher von den Ländern im Auftrag des Bundes verwalteten Bundesautobahnen zurückholen. Mit dieser Infrastrukturgesellschaft, die auch innerhalb der großen Koalition lange umstritten war, will der Bund für mehr Effizienz in Planung, Bau und Betrieb der Autobahnen und Bundesstraßen sorgen. Zusätzliche Privatisierungsschranken im Grundgesetz sollen eine Veräußerung der Gesellschaft und von Autobahnen durch die Hintertür zu verhindern.

Steinmeier äußerte am Montag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...