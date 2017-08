Bundeskanzlerin Angela Merkel will den nächsten Dieselgipfel selbst leiten und hält einen Ausstieg aus Autos mit Verbrennungsmotoren grundsätzlich für richtig - Doch bei einem Punkt legt sie sich nicht fest.

Kanzlerin Angela Merkel erhöht den Druck auf die Autobranche und will den nächsten Dieselgipfel im Herbst zur Chefsache machen. "Da werde ich sicherlich dabei sein, wenn ich die Chance habe, im Wahlkampf erfolgreich zu sein", sagte die CDU-Chefin am Montag in einem Interview des Deutschlandfunks. Nach den Beschlüssen des ersten Dieselgipfels müsse es weitere Aktivitäten geben. Der Branche gegenüber sei man zu leichtgläubig gewesen: "Da ist Vertrauen zerstört worden. Und da muss man leider sagen: Kontrolle ist notwendig."

Merkel machte zudem klar, dass sie langfristig ein Verbot von Dieselautos befürwortet. "Ich kann jetzt noch keine präzise Jahreszahl nennen, aber der Ansatz ist richtig", sagte Merkel in einem Interview der Zeitschrift "Super Illu" auf die Frage, ob es auch für Deutschland sinnvoll sei, wie andere Länder eine "Deadline" festzulegen, ab der keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr neu zugelassen werden sollen.

Wenn "wir schnell in noch mehr Ladeinfrastruktur und Technik für E-Autos investieren, wird ein genereller Umstieg strukturell möglich sein", sagte Merkel. Klar sei zugleich, dass "wir uns bis 2050 sehr ehrgeizige Klimaziele gesetzt haben". Im Vergleich zu 1990 soll der Ausstoß von Kohlendioxid um 80 bis 95 Prozent reduziert werden. Das sei nur zu schaffen, "wenn auch im Verkehr deutlich weniger CO2 ausgestoßen wird", ...

