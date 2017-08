Mannheimer Morgen über die Verschwendung von Lebensmitteln Überschrift: Der Wert guten Brotes Die Erde könnte weitgehend problemlos elf Milliarden Menschen ernähren. Davon ist die Welternährungsorganisation überzeugt. Und doch müssen viele Millionen Menschen hungern. Das passt nicht zusammen. Große und kleine Probleme verhindern eine für alle ausreichende Versorgung mit Nahrungsmitteln. Dabei kann jeder Einzelne etwas beitragen. An der globalen Verteilung der Lebensmittelproduktion, am Zugang zu natürlichen Ressourcen, zu Land und zu Wasser kann der Verbraucher in Deutschland nichts ändern. Jedenfalls nicht direkt, allenfalls über die Wahl einer Partei, die sich für eine gerechte Verteilung starkmacht. Sehr wohl etwas ändern kann der bewusste Umgang mit den für hiesige Einkommensverhältnisse sehr preisgünstigen Nahrungsmitteln. Den Wert guten Brotes, von Wurst, Obst und Käse wissen die Kriegs- und Vorkriegsjahrgänge noch zu schätzen. Sie verschwenden viel weniger Nahrung als die jüngeren Generationen. Die jüngere Wegwerfgesellschaft ist einer der Gründe für Nahrungsmittelknappheit anderswo. Jeder kann dafür sorgen, dass keine Lebensmittel im Abfall landen. Allerdings bedeutet dies auch, gezielt einzukaufen und auf ein wenig Bequemlichkeit zu verzichten. Das sollte angesichts der Dimension des Problems keine Überforderung sein. Doch Kampagnen gegen die Verschwendung bewirken offenkundig nicht viel. Solange sich Verbraucher den Überfluss beim Einkauf leisten können, ist deren Erfolg zweifelhaft. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

(END) Dow Jones Newswires

August 14, 2017 13:23 ET (17:23 GMT)