Halle (ots) - Wer die Luft in den Städten sauberer machen will, wird an einer schrittweisen Abschaffung des Dieselprivilegs nicht vorbeikommen. Andernorts hat sich diese Erkenntnis bereits durchgesetzt. Beispielsweise in Frankreich, das ebenfalls die Interessen seiner Autoindustrie im Blick hat und dennoch den Abbau des Steuervorteils plant. Die Deutschen wären also in guter Gesellschaft - sie müssten sich nur trauen.



