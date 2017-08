Berlin (ots) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die gewalttätigen Ausschreitungen in Charlottesville in Virginia aufs Schärfste verurteilt. In der phoenix- Gesprächssendung "Forum Politik" (Ausstrahlung: 20.15 Uhr) sagte sie: "Das ist schrecklich. Das ist böse." Merkel machte deutlich: "Das ist rassistische, rechtsextreme Gewalt und dagegen muss mit aller Kraft und aller Eindeutigkeit vorgegangen werden, egal wo auf der Welt das passiert." Den Angehörigen der Opfer sprach die CDU-Vorsitzende ihr Mitgefühl aus.



