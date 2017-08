Facebook will auf dem europäischen Markt weiter wachsen und macht dem Online-Auktionshaus Ebay durch ein neues Konzept Konkurrenz. Die Verkaufsplattform "Marketplace" startet in dieser Woche in 17 europäischen Ländern.

Facebook bringt seine Verkaufsplattform Marketplace nach Europa und macht damit dem Internet-Händler Ebay Konkurrenz. Der Online-Flohmarkt starte in dieser Woche in 17 europäischen Ländern, sagte Deborah Liu, Vice President von Facebook Marketplace, am Montag in einem Telefoninterview. Zu den neuen Märkten gehörten unter anderem Deutschland, Österreich, ...

