Warburg Research hebt Brenntag auf 'Buy' - Ziel 52 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat Brenntag von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 53 auf 52 Euro gesenkt. Der Kursrutsch nach dem enttäuschenden Quartalsbericht und Ausblick sei übertrieben ausgefallen, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer Studie vom Montag. Nach der ohnehin unterdurchschnittlichen Aktienkursentwicklung des Chemikalienhändlers sei die Bewertung damit noch attraktiver geworden.

Jefferies senkt Deutsche Wohnen auf 'Hold' - Ziel 36 Euro

NEW YORK - Das Analysehaus Jefferies hat Deutsche Wohnen von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Der Aktienkurs bewege sich inzwischen in der Nähe seines weiterhin gültigen Kursziels von 36 Euro, begründete Analyst Thomas Rothäusler das neue Votum in einer Studie vom Montag. Aufwärtspotenzial sieht er derzeit kaum. Die Bewertung spiegele die ausgezeichneten Chancen im Berliner Wohnungsmarkt bereits wider.

Commerzbank hebt HeidelbergCement auf 'Hold' - Ziel aber runter

FRANKFURT - Die Commerzbank hat HeidelbergCement nach Zahlen von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft, das Kursziel aber von 83 auf 81 Euro gesenkt. Das zweite Quartal sei schwach ausgefallen, aber die meisten Abwärtsrisiken seien nun vom Tisch, schrieb Analyst Norbert Kretlow in einer Studie vom Montag.

Warburg Research startet Ströer mit 'Buy' - Ziel 70 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat Ströer mit "Buy" und einem Kursziel von 70 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Marktführer im Bereich Außenwerbung treibe den strukturellen Wandel ins Onlinegeschäft voran, schrieb Analyst Lucas Boventer in einer Studie vom Montag. Sein wahrer Wert sei noch nicht im Kurs enthalten.

Oddo BHF hebt Cewe auf 'Buy' - Ziel 84 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Oddo BHF hat Cewe nach Quartalszahlen von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 84 Euro belassen. Das niedrigere Kursniveau spreche für einen Kauf der Aktie, schrieb Analyst Martin Decot in einer Studie vom Montag. Die Bilanz des Foto- und Druckdienstleisters sei stark und die Ziele für das Gesamtjahr werde das Unternehmen erreichen können. Wie üblich dürfte das vierte Quartal hierüber entscheiden.

DZ Bank hebt fairen Wert für RWE auf 21 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für RWE-Aktien nach Halbjahreszahlen und einem optimistischeren Jahresausblick von 20 auf 21 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Werner Eisenmann passte seine Schätzungen in einer Studie vom Montag entsprechend an. Er verwies zudem auf die Auslagerung der Atommüllrückstellungen, die der Versorger mit dem erfolgreichen Börsengang von Innogy besser als erwartet gemeistert habe und die überraschende Rückerstattung der Kernbrennstoffsteuer. Mittelfristige Gewinnperspektiven sieht Eisenmann vor allem in einer möglichen Angebotsverknappung. Daher hält er den Bewertungsabschlag der RWE-Aktie für zu hoch.

JPMorgan hebt Ziel für Lufthansa auf 18,75 Euro - 'Underweight'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lufthansa von 18,50 auf 18,75 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Die Ticketpreise erholten sich, schrieb Analyst Christopher Combe in einer Studie vom Montag. Die Konzernziele für die zweite Jahreshälfte seien nun wesentlich präziser, was jedoch den Spielraum für eine Anhebung der Konsensschätzungen begrenze.

NordLB senkt Ziel für Lanxess auf 72 Euro - 'Kaufen'

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für Lanxess von 76 auf 72 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Analyst Thorsten Strauß nahm in seiner Studie vom Montag nach dem Bericht zum zweiten Quartal moderate Anpassungen vor. Die gute operative Entwicklung des Spezialchemiekonzerns sei von Sonderbelastungen überschattet worden. Der bestätigte Ausblick trotz des festeren Euro zeuge von wiedergewonnener Ertragsstärke.

DZ Bank hebt fairen Wert für Thyssenkrupp auf 30,50 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Aktien von Thyssenkrupp nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 29,50 auf 30,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Besonders das Stahlgeschäft habe sich besser entwickelt als erwartet, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer Studie vom Montag. Im Industriesegment habe sich die Auftragslage erheblich verbessert. Zudem habe der Konzern hier Kostensenkungen angekündigt.

Goldman hebt Ziel für Salzgitter auf 42 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Salzgitter AG nach Zahlen zum zweiten Quartal von 41 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das zweite Quartal sei schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Eugene King in einer Studie vom Montag.

