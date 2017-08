US-Staatsanleihen sind mit Kursverlusten in die neue Handelswoche gestartet. Im Gegenzug legten die Renditen moderat zu. Am Markt wurde am Montag auf die etwas bessere Stimmung an den internationalen Aktienmärkten verwiesen. Ausschlaggebend waren etwas geringere Sorgen wegen der Krise zwischen den USA und Nordkorea. Zumindest ...

Den vollständigen Artikel lesen ...