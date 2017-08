Von Michael S. Derby

NEW YORK (Dow Jones)--Der Präsident der Federal Reserve Bank of New York, William Dudley, rechnet mit einer weiteren Zinserhöhung in diesem Jahr.

Die geldpolitischen Aussichten hingen davon ab, wie schnell sich die Wirtschaft entwickele, sagte Dudley in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Associated Press. Wenn sie sich so entwickele, wie er es erwarte, würde er eine weitere Zinserhöhung im späteren Verlauf des Jahres befürworten, so Dudley.

Annahmen, dass die US-Notenbank im September mit dem Abbau ihrer Bilanz beginnen werde, bezeichnete er als angemessen. "Ich erwarte, dass es relativ bald geschieht", so der Präsident der New Yorker Fed.

Die US-Notenbank hat den Leitzins in diesem Jahr schon zweimal erhöht. Er liegt nunmehr in einer Spanne von 1,0 bis 1,25 Prozent. Einen dritten Zinsschritt in diesem Jahr hat die Fed in Aussicht gestellt. Am Markt ist der Glaube daran in jüngster Zeit jedoch geschwunden, zumal wegen der geringen Inflation.

Wie Dudley in dem Interview weiter sagte, rechnet er nach wie vor mit einem Wirtschaftswachstum von 2 Prozent. Bis die Inflation das Ziel der Fed von 2 Prozent erreiche, werde aber noch einige Zeit vergehen. Das knappe Angebot an Arbeitskräften dürfte indessen dazu beitragen, dass Löhne und Preise wieder anzögen.

Was die Stabilität der Finanzmärkte angeht, hat Dudley keine Bedenken: Er mache sich keine großen Sorgen wegen der aktuellen Kurse an den Finanzmärkten, und zwar vor allem deshalb nicht, weil die Kurse die tatsächliche Entwicklung der Wirtschaft angemessen widerspiegelten.

Nach Ansicht Dudleys wäre Gary Cohn, derzeit Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, ein geeigneter Kandidat für das Amt des US-Notenbankchefs. Er wolle die diversen Kandidaten jedoch nicht bewerten, fügte er hinzu.

Im Juli hatte Trump erwogen, die amtierende Fed-Chefin Janet Yellen erneut für das Amt zu nominieren. Gleichzeitig hatte er aber auch Cohn als Top-Kandidaten bezeichnet.

