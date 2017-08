Mindestens 19 Tote ist die traurige Bilanz nach zwei Attacken auf UN-Stützpunkte in Mali. Am Morgen überfielen Unbekannte Truppen in Douentza, am Abend dann in Timbuktu. Zu den Taten hat sich bisher niemand bekannt.

Bei zwei Angriffen auf UN-Stützpunkte in Mali sind am Montag mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. Am Montagabend überfielen unbekannte Angreifer ein UN-Lager in Timbuktu, wie die UN-Friedensmission Minusma mitteilte. Bei dem Überfall und der anschließenden Verfolgung der Angreifer starben ...

