Die Prognosfruit 2017 in Llerida in Spanien ist gelaufen und wiederum hat eine grosse Anzahl an Experten aus der Fruchtbranche daran teilgenommen. Eine Reihe von Vortragenden haben ihre Erhebungen für die Ernteprognosen 2017 dargestellt und teilweise auch ihre Einschätzungen für den kommenden Marktverlauf offiziell kund getan. All diese Darstellungen kann man jetzt im Nachhinein...

Den vollständigen Artikel lesen ...