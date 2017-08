Die ausgeglichenen Verhältnisse am heimischen Kartoffelmarkt setzen sich diese Woche weiter fort. Die jüngsten Niederschläge haben die Rodebedingungen regional verbessert, an der Grundsituation der schwachen Hektarerträge bei den Hauptsorten im Weinviertel und dem hohen Anteil an kleinfallender Ware ändert dies jedoch kaum etwas, so das Agrarisches...

