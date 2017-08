In New York ist es zu heftigen Protesten gegen Donald Trump gekommen.

In New York ist es am Montag zu Protesten gegen US-Präsident Donald Trump gekommen. Trump sollte vor dem Trump Tower in der 5th Avenue mit den Protesten konfrontiert werden. Die Proteste waren zahlenmäßig am Montagabend zwar nicht außergewöhnlich. Die Polizei sprach von hunderten Personen, auf Twitter sprachen Aktivisten von tausenden Teilnehmern. Allerdings waren die Proteste sehr harsch im Ton. Der frühere Sprecher der Republikaner im Kongress, Newt Gingrich, sprach von einem "Mob". Die Demonstranten warfen Trump Faschismus und Rassismus vor. In der amerikanischen Öffentlichkeit war Trump kritisiert worden, weil er sich erst zwei Tage nach den Ausschreitungen in

