US-Präsident Donald Trump hat feierlich angeordnet, die Aneignung von intellektuellem Eigentum durch China zu untersuchen. Peking hatte schon im Vorfeld jeden Vorstoß in dieser Richtung zurückgewiesen.

In einer Zeremonie im Weißen Haus, an der unter anderem Handelsminister Wilbur Ross und Finanzminister Steven Mnuchin teilnahmen, hat US-Präsident Donald Trump angeordnet zu untersuchen, ob sich China in unfairer Weise intellektuelles Eigentum von amerikanischen Firmen aneignet. Hintergrund ist die vor allem von Technologie-Firmen vorgebrachte Klage, die Übereignung von wertvollen Informationen sei häufig der von der Regierung in Peking geforderte Preis für den Zugang zum chinesischen Markt.

Die staatlich kontrollierte Zeitung "China Daily" hatte zuvor gewarnt, ein derartiger Vorstoß würde die Beziehungen zwischen beiden Ländern vergiften. Chuck Schumer, Führer der oppositionellen Demokraten im Senat, klagte dagegen: "Präsident Trumps Muster wiederholt sich: harte Worte gegen China, aber weichere Aktionen, als sich irgendjemand vorstellen könnte." Trump hatte unter anderem mit seiner Rhetorik gegen China viele Arbeiter als Wähler gewonnen, die sonst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...