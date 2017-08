Die Investoren an den asiatischen Märkten zeigen sich optimistischer. Grund sind vermehrte Bemühungen um Entspannung im Streit zwischen Nordkorea und den USA. Im Vormittagshandel tendieren Nikkei und Topix fester.

In Tokio hat die Börse inmitten der Bemühungen um eine Entspannung der Nordkorea-Krise Gewinne verbucht. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag am Dienstagvormittag 1,3 Prozent im Plus bei 19.790 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,3 Prozent auf 1619 Zähler. Hier machte ...

