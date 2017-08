New Taipei City, Taiwan (ots/PRNewswire) - --- Infortrend® Technology, Inc. ((TWSE: 2495) hat die neuen Allzweckspeicher EonStor DS 1000 Gen2 und EonStor DS 2000 Gen2 Serie, mit der Unterstützung der 12 Gb / s SAS Schnittstelle auf Laufwerksseite auf den Markt gebracht, um Datenübertragungen zu beschleunigen und neuste Anforderungen von KMUs und Einsteigerkunden zu erfüllen.



Die 12 Gb / s SAS-Schnittstelle wurde zum neuen Standard, da sie eine bessere Leistung und Bandbreite bietet und die bisherige 6 Gb / s Generation ersetzen wird. Die neu veröffentlichte EonStor DS 1000 Gen2 und EonStor DS 2000 Gen2 Serie verfügt über eine Leistungsfähigkeit, die es ihr ermöglicht gleichzeitig bis zu 4.000 Exchange Email-Postfächer oder bis zu 500 IP-Kameras zu unterstützen; während sie, auf Grund ihrer Erweiterbarkeit auf bis zu 444 Laufwerke, bei einer maximalen Rohkapazität von 4,3 PB besonders für Backup-Anwendungen geeignet sind.



Darüber hinaus bieten EonStor DS 1000 Gen2 und EonStor DS 2000 Gen2 Speichersysteme Enterprise-Datendienste, wie SSD Cache und Automated-Storage-Tiering und einen KMU-freundlichen Preis, alles mit der neuen 12 Gb / s SAS-Technologie, nicht nur auf Laufwerksseite sondern auf Host- und Laufwerksseite und auch den Erweiterungsgehäusen.



"Wir freuen uns, die neue EonStor DS Gen2 Serie, die den neuesten 12 Gb / s SAS Standard unterstützt auf den Markt zu bringen. In diesem sich schnell verändernden Geschäftsumfeld ist es für uns wichtig Produkte anzubieten, die die neueste Technologie zur Verfügung stellen, um auch Storage - Einsteiger und SMBs auszurüsten", sagte Thomas Kao, Senior Direktor Produktplanung bei Infortrend.



Weitere Informationen zur neuen EonStor DS 1000 Gen2 finden Sie hier, für die EonStor DS 2000 Gen 2 Serie klicken Sie hier.



Über Infortrend



Infortrend (TWSE: 2495) entwickelt und fertigt seit 1993 Speicherlösungen. Mit einem starken Schwerpunkt auf Inhouse-Design, Test und Fertigung bietet Infortrend Storage Leistung und Skalierbarkeit mit den neuesten Standards, benutzerfreundlichen Datendiensten, persönlichen After-Sales-Support und unerreichter Wertschöpfung. Weitere Informationen finden Sie unter www.infortrend.com



Infortrend® und EonStor® sind Marken oder eingetragene Marken von Infortrend Technology, Inc., andere Markenzeichen der jeweiligen Eigentümer.



Infortrend Europe Ltd. Agnieszka Wesolowska Tel:+44-1256-305-220 E-mail:marketing.eu@infortrend.com