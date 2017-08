Magic Software Enterprises (ISIN: IL0010823123, NASDAQ: MGIC) kündigt eine Halbjahresdividende in Höhe von 0,13 US-Dollar je Aktie an und erhöht damit die Dividendenausschüttung um 52,9 Prozent. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet kommen 0,26 US-Dollar zur Auszahlung. Die aktuelle Dividendenrendite liegt damit beim derzeitigen Aktienkurs von 7,95 US-Dollar (Stand: 14. August 2017) bei 3,27 Prozent. Die Auszahlung erfolgt am 13. September 2017 ...

