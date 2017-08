Der neue BER-Chef Engelbert Lütke Daldrup will alles besser machen und noch in diesem Jahr einen Eröffnungstermin nennen. Doch zunächst macht er das, was man sonst am Beginn eines Bauprojekts macht: Risiken bewerten.

WirtschaftsWoche: Herr Lütke Daldrup, der Flughafen BER sucht per Stellenanzeige einen neuen Terminkoordinator. Ist die Not so groß?Lütke Daldrup: Wir haben natürlich schon Terminplaner im eigenen Haus und arbeiten auch mit externen Gutachtern zusammen. Aber wir bauen das Team für die Terminplanung aus.

Das klingt, als würde es noch Jahre dauern, bis der BER endlich eröffnet. Die Berater von Roland Berger sprechen von 2020. Halten Sie weiter an 2018 fest?Zum Eröffnungstermin gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Neuigkeiten. Wir wollen zunächst von den fünf großen Baufirmen Bosch, Siemens, T-Systems, Caverion und ROM verbindliche Termine vereinbaren. Dazu laufen gerade intensive technische und kaufmännische Gespräche. Es geht um die Frage: Was könnt ihr uns garantieren? Ich gehe davon aus, dass wir den konkreten Termin noch in diesem Jahr nennen können. Er wird dann auch einen Risikopuffer enthalten.

Risikopuffer? Wie kann es denn sein, dass Sie nun, im Jahr sechs nach der geplanten Eröffnung, immer noch Gefahren haben, die Sie nicht kennen?Ich will das mal so beschreiben: Als man 2014 ein Terminband für die Eröffnung genannt hat, nämlich das zweite Halbjahr 2017, ging man von 2300 offenen Planungen - also ungelösten technischen Problemen - aus. Heute wissen wir, dass es tatsächlich 3000 offene Planungen gewesen sind. Davon sind heute bis auf 30 alle abgearbeitet. Diese offenen Posten haben wir in meinen ersten Monaten als BER-Chef mit den Dienstleistern diskutiert. Wir haben dann die Risiken bewertet und in die neue Terminplanung eingearbeitet.

Was droht denn da noch?Die Sprinkleranlage ist zwar weitestgehend fertig gebaut, aber es fehlen uns noch die hydraulischen Berechnungen. Dabei wird in einem dreidimensionalen Messverfahren ermittelt, ob der Wasserdruck an jedem der 78.000 Sprinklerköpfe ausreicht. Dafür haben wir im Frühjahr die erforderlichen Maßnahmen eingeleitet. Diese hydraulischen Berechnungen waren Teil der Firmenleistungen, die aber nicht erbracht wurden. Das hört sich vielleicht für Außenstehende banal an, es sind aber sehr komplexe und entscheidende Fragen, die eine gesamte Abnahme durcheinander bringen können.

Probleme hatten Sie auch mit den Türen. Gelöst?Die Inbetriebsetzung ist extrem komplex, weil die Türen so viele Funktionen haben: Flucht, Entrauchung, Passagiersteuerung, Grenzschutz - da haben wir schon im Februar mit der Firma Bosch einen Terminplan erarbeitet, sind aber noch nicht komplett fertig damit. Oder die umfangreichen Sachverständigenüberprüfungen: Wenn die Firmen auf der Baustelle fertig sind, melden sie das. Dann kommt der Sachverständige, macht eine Abnahme, stellt Mängel fest. Dann muss ggf. an einigen Stellen nachgearbeitet werden.

Ihre Vorgänger haben bislang immer behauptet, ein mehr oder weniger bestelltes Haus übergeben zu wollen. Bei 3000 offenen Risiken war das eher ein weniger gut bestelltes Haus, oder?Damals hat man die Risiken offenbar unterschätzt und außerdem in der Terminplanung nicht hinreichend berücksichtigt. Seitdem ich da bin, haben wir das umgestellt. Wir haben intensiv mit den Leuten auf der Baustelle und den Firmen und Dienstleistern gesprochen. So haben wir einen bottom-up-Prozess den Terminplan erarbeitet, der keine Prämissen mehr hat, sondern der alles das enthält, was wir wissen. Ist ein Risiko da, kommt es in den Terminplan. Tritt es nicht ein, wird der Terminplan überarbeitet.

Klingt reichlich unkonkret. Gibt sich der Aufsichtsrat damit wirklich zufrieden?Das ist sehr konkret. Der Aufsichtsrat schaut zurecht nach den vielen Verschiebungen sehr kritisch auf unsere Pläne. Ich habe dem Aufsichtsrat die Situation sehr offen und transparent dargestellt. Und gerade die technische Risiko-Überwachung war mir von Beginn meiner Tätigkeit an sehr wichtig.

Das steht doch eigentlich am Anfang eines Bauvorhabens.Normalerweise saniert man ein Gebäude auch nicht in dem Maße, wie wir das tun mussten. Aus heutiger Sicht wäre es wohl besser gewesen, für den BER zunächst die komplette Planung fertig zu stellen und dann nach Neuausschreibung das Gebäude fertig zu bauen. Wir haben in dem Gebäude fast alle Kabel erneuert, zigtausend Kilometer. Wir haben 850 Räume neu an die Entrauchungsanlage angeschlossen. Wir haben die zentrale Entrauchungsanlage mehrfach unterteilt und neu aufgebaut. Erst im Februar dieses Jahres gab es die letzte Baugenehmigung. Jetzt erst haben wir die endgültige Sicherheit, was wir alles baulich ...

