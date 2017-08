Zürich - 64 Gewässer identifiziert der WWF in seiner neuen Broschüre als «Gewässerperlen». Diese letzten unberührten, natürlichen Fliessgewässer der Schweiz sind besonders artenreich. Der WWF setzt sich für griffige Schutzmassnahmen für diese wertvollen «Hotspots» ein.

Der WWF hat sich zum Ziel gesetzt, die wenigen, noch natürlichen und ökologisch wertvollen Bäche und Flüsse zu erhalten und ihren Schutz sicherzustellen. In einer Broschüre hat er 64 Gewässerperlen zusammengetragen. «Die Mehrheit dieser Gewässer sind richtige «Biodiversitäts-Hotspots», also wichtige Rückzugsgebiete für die gefährdeten Wasserbewohner. Ihre Lebensräume sollen erhalten bleiben, sich weiterentwickeln und entfalten können», sagt Lene Petersen, Projektleiterin Gewässerschutz beim WWF Schweiz. Denn Fakt ist, dass die Artenvielfalt in und an Schweizer Gewässern frappant zurückgeht: Rund die Hälfte der Arten in Fliessgewässer steht bereits auf der Roten Liste, bei den Fischen sind es sogar 60 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...