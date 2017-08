=== *** 07:00 DE/K+S AG, Ergebnis 2Q, Kassel 07:30 DE/MVV Energie AG, Ergebnis 9 Monate, Mannheim *** 08:00 DE/BIP 2Q (1. Veröffentlichung) kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +0,7% gg Vq zuvor: +0,6% gg Vq kalenderbereinigt PROGNOSE: +1,9% gg Vj zuvor: +1,7% gg Vj 10:00 DE/Deutsche Umwelthilfe, PK zum Stand der Klageverfahren sowie neue Fakten zum Diesel-Abgasskandal, Berlin *** 10:30 GB/Verbraucherpreise Juli PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+2,7% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+2,6% gg Vj *** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 2Q, Atlanta *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Juli Importpreise PROGNOSE: +0,0% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Juli PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index August PROGNOSE: +10,3 zuvor: +9,8 *** 15:00 CN/IWF, Bericht zum Abschluss der Artikel-IV- Konsultationen zu China *** 16:00 US/Lagerbestände Juni PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm *** 18:10 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 1H, Hamburg *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage August - DE/Länder Berlin, Brandenburg und Bundesregierung, ao BER-Gesellschafterversammlung, Thema u.a. Offenhaltung des Flughafens Tegel, Potsdam - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Österreich, Italien und Südkorea geschlossen ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 15, 2017 00:02 ET (04:02 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.