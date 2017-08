US-Präsident Donald Trump hat feierlich ein Memorandum unterzeichnet, um Chinas Handelspraktiken genauer zu untersuchen. An den Positionen ändert das nichts. China will eigene Interessen weiter schützen.

Im Handelsstreit mit China hat US-Präsident Donald Trump die Behörden in Washington angewiesen, die Handelspraktiken Pekings genauer unter die Lupe zu nehmen. Trump unterzeichnete am Montag in Washington ein entsprechendes Memorandum. "Alle Optionen sind auf dem Tisch", sagte er bei der Unterzeichnung des Dokumentes am Montag an die Adresse seines Handelsbeauftragten Robert Lighthizer gerichtet. Konkrete Maßnahmen wurden bisher nicht angekündigt.

Lighthizer erklärte, das Memorandum habe oberste Priorität. Unter anderem soll es darum gehen, den Diebstahl geistigen Eigentums zu verhindern, etwa beim Kopieren von Patenten, bei der Umgehung von Markenschutz und beim Ausspionieren von vertraulicher Technik. "Wir werden genau untersuchen und wenn nötig handeln, um die Zukunft der US-Industrie zu erhalten", heißt es in einem Statement Lighthizers.

Trump wirft China seit langem unfaire Handelspraktiken vor. Unter anderem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...