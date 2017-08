Der Krieg der Worte zwischen Pjöngjang und Washington geht weiter. US-Verteidigungsminister James Mattis warnt Nordkorea vor einem Krieg im Falle eines Angriffs. Seoul und die EU suchen indes nach einer friedlichen Lösung.

Säbelrasseln und Hoffnung auf Frieden im Nordkorea-Konflikt zugleich: Während Nordkorea und die USA weiter auf Konfrontationskurs blieben, hielten Südkorea und die EU an einem Kurs zu einer friedlichen Lösung des Konflikts fest. Seoul wolle einen Krieg auf der koreanischen Halbinsel "um jeden Preis verhindern", sagte Südkorea Präsident Moon Jae In am Dienstag. "Wir müssen die nordkoreanische Atomfrage friedlich lösen, egal wie viele Höhen und Tiefen es gibt."

Wenige Stunden davor hatte US-Verteidigungsminister James Mattis Nordkorea erneut davor gewarnt, die USA anzugreifen. Die USA würden jeden Flugkörper abfangen, der in Richtung US-Boden unterwegs sei, sagte Mattis am Montag in Washington zu mehreren US-Journalisten. "Wenn sie auf die USA schießen, dann kann das sehr schnell zum Krieg führen", sagte der Ex-General.

Sollte ein Flugkörper US-Boden, etwa auf der Pazifikinsel Guam, treffen, dann sei "Game on", wie Mattis sich ausdrückte. Das bedeutet in etwa soviel wie: "Dann geht es los." Sollte Nordkorea, wie in Aussicht gestellt, mit Raketen in die Gewässer ...

