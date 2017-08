Liebe Leser,

der Volkswagen Konzern hat die Absatzzahlen für Juli veröffentlicht. Zur Einordnung der Zahlen eine Anmerkung vorab: Im ersten Halbjahr 2017 hatte es bei Volkswagen ein Plus beim Absatz (Marke VW) von eher mageren 0,3% auf 2.935.100 Fahrzeuge gegeben. Nun die Absatzzahlen für Juli: Seit Jahresbeginn seien 3,402 Mio. Fahrzeuge der Marke VW an die Kunden ausgeliefert worden. Das ist ein Plus von 0,8% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Und dieser Anstieg der 7-Monats-Zahlen gegenüber ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...